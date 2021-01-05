Son dakika! Sivas'ta PKK'lı teröristlerin barındığı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi
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Son dakika! Sivas'ta PKK'lı teröristlerin barındığı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

05.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:09
Son dakika! Sivas'ta PKK'lı teröristlerin barındığı sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi

Son dakika haberleri... Sivas'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerin barındığı bir sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.

Sivas'ta terör örgütü PKK'lı teröristlerin barındığı bir sığınakta yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar ilçesi Üçmerek Yaylası bölgesinde, Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timlerinin katılımıyla "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" icra edildi.

Operasyonun devamında yürütülen arazi tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca geçmiş dönemde kullanıldığı değerlendirilen bir sığınakta muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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