Son dakika... Sivas'ta pikaptan düşen kişi hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, arızalandığı için kontrolden çıkan pikabın açılan kapısından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, arızalandığı için kontrolden çıkan pikabın açılan kapısından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Y.G. (34) idaresindeki 58 ABY 634 plakalı pikap, Bozkuş köyünde yokuş çıkarken arızalandı.
Araçta bulunan A.P. (44), kontrolden çıkarak geri geri giderken taşa çarpan pikabın açılan kapısından düştü.
Ağır yaralanan A.P, kaldırıldığı Doğanşar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer