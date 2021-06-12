Son dakika... Sivas'ta pikaptan düşen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Sivas'ta pikaptan düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Sivas'ta pikaptan düşen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, arızalandığı için kontrolden çıkan pikabın açılan kapısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, arızalandığı için kontrolden çıkan pikabın açılan kapısından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Y.G. (34) idaresindeki 58 ABY 634 plakalı pikap, Bozkuş köyünde yokuş çıkarken arızalandı.

Araçta bulunan A.P. (44), kontrolden çıkarak geri geri giderken taşa çarpan pikabın açılan kapısından düştü.

Ağır yaralanan A.P, kaldırıldığı Doğanşar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tan Taşçı Hasibe Eren Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Yiğit Şardan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Sivas'ta pikaptan düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 17:13:14. #1.15#

title