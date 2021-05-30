Son dakika! Sivas'ta pikap devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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Son dakika! Sivas'ta pikap devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Son dakika! Sivas'ta pikap devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Sivas'ın Zara ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Zara ilçesinde pikabın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

M.A. (65) yönetimindeki 58 ZD 884 plakalı pikap, Yeşimli köyü Gürlevik mezrası mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan H.A. (51) olay yerinde hayatını kaybetti, S.A. (32), E.A. (4), K.K.A. (7) ve Y.A. (2) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Zara Devlet Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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