Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti
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Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Sivas'ta parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Enes Koçak (18), parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayınca Numune Hastanesine giderek yardım istedi.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yüzüğü çıkarmak için spiral kesme makinesinin minyatürü olan ve yüzük kesme aparatı diye adlandırılan motorlu alet ve makas yardımıyla yüzüğü keserek çıkardı.

Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti
Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti
Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti
Parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan kişinin imdadına itfaiye yetişti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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