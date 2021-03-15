Son dakika! Sivas'ta otomobiller kavşakta çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Klavuz Mahallesi Necmettin Erbakan bulvarı üzerinde meydana geldi. S.T idaresinde ki 58 ABD 070 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.B. idaresindeki 58 ACH 043 plakalı Fıat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan B.T.(17) ve Ş.T.(8) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı