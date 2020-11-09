Son dakika! Sivas'ta otomobilin teker kısmına sıkışan yavru kediler kurtarıldı
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Son dakika! Sivas'ta otomobilin teker kısmına sıkışan yavru kediler kurtarıldı

09.11.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.11.2020 17:04
Son dakika! Sivas'ta otomobilin teker kısmına sıkışan yavru kediler kurtarıldı

Son dakika haberi: Sivas'ta park halindeki bir otomobilin tekerleği ile jantı arasına sıkışan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta park halindeki bir otomobilin tekerleği ile jantı arasına sıkışan 2 yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilden kedi sesi duyan vatandaşlar Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İftaiye ekipleri yaptıkları incelemede yavru kedilerin aracın tekerleği ve jantı arasına sıkıştığını belirledi.

Yavru kediler tekerin sökülmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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