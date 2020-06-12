Son Dakika | Sivas'ta otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Son dakika habere göre Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
12.06.2020 20:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:14
Sivas'ın Zara ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Necmettin Korkmaz (66) yönetimindeki 34 ZE 0916 plakalı otomobil, Şafaklı köyü Hacıyurt Mezrası yakınlarında uçuruma yuvarlandı.
Sürücü Korkmaz, kaza yerinde hayatını kaybetti. Korkmaz'ın cenazesi, hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA