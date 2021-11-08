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Son dakika! Sivas'ta narkotik operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Sivas'ta narkotik operasyonları

Bir son dakika haberine göre Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 13 şahıs hakkında işlem yapıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 13 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Son 5 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 55.43 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 14.82 gram esrar ele geçirildi. Çalışmalarda 13 şahıs hakkında işlem yapılırken 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Son dakika! Sivas'ta narkotik operasyonları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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