Son dakika... Sivas'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika... Sivas'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Kemal Erdoğmuş - Haberler | Güncel
Son dakika... Sivas'ta motosikletle otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ŞARKIŞLA, SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışma anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

F.U. (24) yönetimindeki 58 HH 233 plakalı motosikletle Ş.Ç. (38) idaresindeki 52 HS 958 plakalı otomobil Gültekin Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında yolda manevra yapan otomobille çarpışan motosikletin sürücüsünün aracın üzerinden takla atarak yere düştüğü görülüyor.

Kamyonetle otomobil çarpıştı

İlçedeki diğer kazada ise Ü.A. (48) yönetimindeki 33 ACB 722 plakalı otomobil, Pınarönü Mahallesi Gazeteci Burak Erdoğmuş Caddesi'nde A.A'nın (48) kullandığı 58 ET 906 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan kamyonetin bahçe duvarına çarptığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

AA / Kemal Erdoğmuş - Son Dakika Haberleri

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