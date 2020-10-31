Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza
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Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza

31.10.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.10.2020 17:14
Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİVAS'ta uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uygun olarak kullanılmadıkları belirlenen 4 motosiklet sürücüsüne 10 bin 265 TL ceza kesti.

SİVAS'ta uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uygun olarak kullanılmadıkları belirlenen 4 motosiklet sürücüsüne 10 bin 265 TL ceza kesti. 

Trafik ekipleri kent merkezindeki, Bankalar Caddesi'nde motosiklet sürücülerine uygulama yaptı. Yapılan denetimlerde ehliyetsiz kullanılan, sigorta, muayene ve plakasız olduğu belirlenen motosikletlilere cezai işlem uygulandı. Toplamda 4 motosikletin sürücülerine 10 bin 265 TL ceza kesildi. Yapılan işlemlerin ardından 3 motosiklet sahibine teslim edilirken, 1'i ise çekiciye yüklenerek Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Motosikletine ceza yazılan lokanta işletmecisi Alparslan Mazman (43) bu günlerde para kazanmakta zorluk çektiklerini, yemek kuryesi olarak kullandıkları motosikletlere yazılan cezaların yüksek olduğunu ve kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü dile getirdi.


Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza
Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza
Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza
Son dakika... Sivas'ta motosiklet sürücülerine ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

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