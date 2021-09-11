SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI - Haberler
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SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 16.00 sıralarında Sivas merkez Karşıyaka Mahallesi, Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan 2 katlı metruk binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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