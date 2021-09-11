SİVAS'TA, METRUK BİNADA ÇATI YANGINI

SİVAS'ta 2 katlı metruk binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 16.00 sıralarında Sivas merkez Karşıyaka Mahallesi, Eski Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede bulunan 2 katlı metruk binanın çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.