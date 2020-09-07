Son Dakika | Sivas'ta Kovid-19 hastasının KPSS'ye götürülmediği iddiası Son dakika gündem haberi... Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) götürülmediği iddiasıyla ilgili valilik inceleme başlattı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasının Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) götürülmediği iddiasıyla ilgili valilik inceleme başlattı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve ÖSYM'nin yürüttüğü çalışma neticesinde, KPSS'ye katılacak Kovid-19 pozitif tanısı konulan ve yakın temaslı adayların, sınav tarihinden önce belirlendiği ifade edildi.

Sivas genelinde sınava girecek tüm adaylar üzerinde yapılan çalışma neticesinde pozitif vakalı ve yakın temaslı olmak üzere toplamda 315 adayın belirlendiği aktarılan açıklamada, "Riskli olarak değerlendirilen bu adaylarla günler öncesinden irtibat kurulmuş ve planlaması yapılmıştır. 315 adayın belirlenen sınıflarda, izole bir şekilde sınava girecekleri, ambulans veya diğer kamu araçları ile sınava götürülecekleri kendilerine tebliğ edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

240 adayın özel araçlarıyla izole bir şekilde sınava katılacağının beyan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"75 (66 il merkezi, 9 ilçe) aday ise özel araçları ile değil, devletimizin imkanlarını kullanarak sınava katılmak istediğini belirtmiştir. Kamu imkanları kullanılarak sınava katılması sağlanan pozitif vakalı ve yakın temaslı adayların sınav öncesinde her türlü iletişim bilgileri alınmış, planlaması yapılmış ve sınava sorunsuz bir şekilde girmeleri sağlanmıştır. Basına yansıyan ve sınava götürülmediğini beyan eden Altınyayla ilçesindeki adayla da daha öncesinde irtibat kurulmuş, planlama yapılmış ancak sınava katılımı sağlanamamıştır. Sınav günü yaşanılan bu aksaklığın sebepleri araştırılmakta olup koordinasyon eksikliğinin adaydan mı görevlilerden mi kaynaklandığı en kısa zamanda tespit edilecektir. Adayın sınava katılamamasına sebep olan kamu personeli veya personelleri varsa gerekli her türlü idari soruşturma başlatılacak olup adayın mağduriyetinin telafi edilmesi için de yapılması mümkün olan adımlar atılacaktır."

Kaynak: AA