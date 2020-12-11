Son dakika... Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor
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Son dakika... Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

11.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 11.12.2020 18:52
Son dakika... Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta komando birlikleri zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ediyor.

Sivas'ta komando birlikleri zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ediyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Koyulhisar ilçesi Cin Deresi mevkisinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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