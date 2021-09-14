Son dakika: Sivas'ta kayıp 2 çocuk annesi Özlem aranıyor

Yıldızeli ilçesine bağlı Yağlıdere köyü yakınlarında bulunan yaylada yaşayan 2 çocuk annesi Özlem İrinsi, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldı. Çobanlık yapan dini nikahla birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir, eve geldiğinde İrinsi'yi bulamadı. Gökdemir, bir süre bekleyip çevreye bakındıktan sonra jandarmaya haber verdi. Köye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı soruşturmanın ardından bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Kayıp kadının bulunması için dağlık alanda arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iz takip köpeği 'Çekiç' de katıldı. Şu ana kadar bölgede yapılan aramalarda Özlem İrinsi'nin izine rastlanmadı.