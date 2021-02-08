Son Dakika | Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza
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Son Dakika | Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza

08.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:42
Son Dakika | Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİVAS'ta, kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, iskambil oynayan 7 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 13 bin 185 lira ceza kesti.

SİVAS'ta, kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, iskambil oynayan 7 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 13 bin 185 lira ceza kesti. 

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kahvehanede iskambil oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, kahveye baskın yaptı. İçeride 7 kişinin olduğu tespit edildi. Bu kişilere 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal', 'sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak'tan toplam 13 bin 185 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu. 


Son Dakika | Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza
Son Dakika | Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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