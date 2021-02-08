Son Dakika | Sivas'ta, kahvede iskambil oynayan 7 kişiye 13 bin lira ceza

SİVAS'ta, kahvehaneye baskın yapan polis ekipleri, iskambil oynayan 7 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında toplam 13 bin 185 lira ceza kesti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki kahvehanede iskambil oynatıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler, kahveye baskın yaptı. İçeride 7 kişinin olduğu tespit edildi. Bu kişilere 'İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal', 'sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak'tan toplam 13 bin 185 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI