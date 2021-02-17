Son dakika! Sivas'ta jandarma ekipleri gebe inek için seferber oldu

Son dakika haber... Sivas'ın Zara ilçesinde, yoğun kar yağışı dolayısıyla yolu kapanan köydeki gebe inek, jandarma ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla köye ulaştırılan veteriner hekimin yardımıyla doğum yaptı.