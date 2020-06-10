Son Dakika: Sivas'ta itfaiyeciler yuvadan düşen karga yavrusu için seferber oldu Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Sivas'ta, ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu. Mevlana Mahallesi'nde cadde kenarındaki bir ağaçtan karga yavrusunun düştüğünü görenler, Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, vatandaşların korumaya aldığı kuşu merdiven yardımıyla ağaçtaki yuvasına bıraktı. Kaynak: AA