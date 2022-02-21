Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2) - Haberler
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Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Güncel
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Son Dakika | Sivas'ta işçi servis minibüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADIKazada sıkıştığı otomobilin içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Cengiz Çevikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Kazada sıkıştığı otomobilin içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Cengiz Çevikoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevikoğlu'nun cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Tedaviye alınan diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Güncel

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Otomobil, Güncel, Haberler

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