Son dakika! Sivas'ta İHH yangın bölgesine 13 kişilik acil yardım ekibi gönderdi
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Son dakika! Sivas'ta İHH yangın bölgesine 13 kişilik acil yardım ekibi gönderdi

Son dakika! Sivas'ta İHH yangın bölgesine 13 kişilik acil yardım ekibi gönderdi
Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesince Muğla'nın Köyceğiz ilçesine acil yardım ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

İHH İnsani Yardım Derneği Sivas Şubesince Muğla'nın Köyceğiz ilçesine acil yardım ve arama kurtarma ekibi gönderildi.

Şube başkanı Efe Zileli ve dernek üyeleri, 13 kişilik ekibi dernek binası önünden uğurladı.

Zileli, kurtarma ekibiyle birlikte bölgeye yanık merhemi ve ilk yardım malzemesi de gönderdiklerini ifade ederek, "Bölgede devam etmekte olan orman yangınlarına, İHH olarak, her afette olduğu gibi müdahale çalışmalarımız sürmektedir. Giden arkadaşlar yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılacaklar. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Son dakika! Sivas'ta İHH yangın bölgesine 13 kişilik acil yardım ekibi gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban

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