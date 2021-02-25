Son Dakika | Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

25.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:34
Son Dakika | Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Son dakika haberi... Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık D.D. (43), tutuklu bulunduğu Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Öldürülen Turgut, Döndü, Sertan ve Beyza Kandur'un yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık D.D. savunmasında, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu, olay günü Gülbeyaz Kandur'un evine kimseyi öldürmek için gitmediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Olay

Sivas'ta 30 Temmuz 2020'de D.D, evlenme teklifini reddeden Gülbeyaz Kandur'un (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek, babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabancayla öldürmüştü.

Olaydan sonra kaçan D.D, polis ekiplerince Yakupoğlan köyünde sırtından ve kolundan bıçakla yaralanmış halde yakalanmış, kendisini maktullerin yaraladığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ezgi Mola Cem Yılmaz Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:46:49. #1.14#
title