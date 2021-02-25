Son Dakika | Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanık hakim karşısında

Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık D.D. (43), tutuklu bulunduğu Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Öldürülen Turgut, Döndü, Sertan ve Beyza Kandur'un yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık D.D. savunmasında, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu, olay günü Gülbeyaz Kandur'un evine kimseyi öldürmek için gitmediğini öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 13 Nisan'a erteledi.

Olay

Sivas'ta 30 Temmuz 2020'de D.D, evlenme teklifini reddeden Gülbeyaz Kandur'un (40) Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde yaşayan ailesinin evine giderek, babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabancayla öldürmüştü.

Olaydan sonra kaçan D.D, polis ekiplerince Yakupoğlan köyünde sırtından ve kolundan bıçakla yaralanmış halde yakalanmış, kendisini maktullerin yaraladığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya