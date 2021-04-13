Son dakika! Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet hapis cezası
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Son dakika! Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet hapis cezası

Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika! Sivas'ta evlenme teklifini reddeden kadının ailesinden 4 kişiyi öldüren sanığa 4 kez müebbet hapis cezası

Son dakika haberine göre Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi tabancayla öldüren sanığa, 4 kez müebbet hapis cezası verildi.

Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi tabancayla öldüren sanığa, 4 kez müebbet hapis cezası verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık D.D. (43), tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Öldürülen Turgut, Döndü, Sertan ve Beyza Kandur'un yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık D.D, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu, olay günü Gülbeyaz Kandur'un evine kimseyi öldürmek için gitmediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan 4 kez müebbet, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

D.D, evlenme teklifini reddeden Gülbeyaz Kandur'un (40), Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi'nde yaşayan ailesinin evine 30 Temmuz 2020'de giderek, babası Turgut, annesi Döndü, kardeşi Sertan ve kardeşinin eşi Beyza Kandur'u tabancayla öldürmüştü.

Kaçan D.D, polis ekiplerince, Yakupoğlan köyünde sırtından ve kolundan bıçakla yaralanmış halde yakalanmış, kendisini maktullerin yaraladığını öne sürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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