Son dakika... Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika... Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

F.I. (22) yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeride geçerek H.A. (24) idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I (25), G.A. (33), G.Ç. (40) ve T.Ç. (16) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada 4 domuz telef oldu.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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