Son Dakika | Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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Son Dakika | Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Son Dakika | Sivas'ta dolandırıcılık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Malatya'da yakalanan 3 zanlı Sivas'ta tutuklandı.

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Kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Malatya'da yakalanan 3 zanlı Sivas'ta tutuklandı.

Malatya'da gözaltına alınan ve jandarma ekiplerine teslim edilen şüpheliler Y.K. (27), M.Y. (26) ile H.B. (28) Divriği ilçesine getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezine, Divriği'de kendilerini jandarma ve polis olarak tanıtan şüphelilerin, bazı vatandaşların evlerine girerek, para, altın ve cep telefonlarını aldığı ihbarı üzerine Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, zanlıların içinde bulunduğu 01 UE 409 plakalı aracı kontrol noktasında durdurmuş, Y.K, M.Y. ile H.B'yi gözaltına almıştı.

Araçtaki aramada, 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmişti.

Şüphelilerin, Akmeşe köyünde yaşayan M.Y. (60) adlı kadını telefonla arayarak kendilerini jandarma gibi tanıttıkları ve "bıçakla yaralama olayına karıştınız, evinizde arama yapılacak" diyerek eve geldikleri, 5 bin 300 lira ile 28 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak, "fotoğraf çekip getireceğiz" bahanesiyle ikametten ayrıldıkları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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