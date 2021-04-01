Son dakika: Sivas'ta devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
C.Ç. (28) idaresindeki 35 DR 710 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçesi yakınlarında yol kenarına devrildi.
Gemerek Devlet Hastanesine kaldırılan C.Ç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
C.Ç'nin, Tunceli Ovacık Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer