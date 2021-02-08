Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem! Sivas'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan ve Kandilli'den alınan son dakika bilgilerine göre Sivas'ta meydana geldi. Vatandaşlarımız Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem! Sivas'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? konularını araştırmaya başladı. Ölü veya yaralı var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan ve Kandilli'den alınan son dakika bilgilerine göre Sivas'ta meydana geldi. VatandaşlarımızSivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem! Sivas'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? konularını araştırmaya başladı. Ölü veya yaralı var mı?

SON DAKİKA: SiVAS'TA DEPREM Mİ OLDU?

Alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Sivas'ta depremler olmaya devam etmektedir. En son 10.19'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Alınan son dakika bilgisine göre Sivas'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Sivas'ta depremler olmaya devam etmektedir. En son 10.19'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 8 Şubat Pazartesi AFAD güncel deprem listesi:

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖLÜ VEYA YARALI VAR MI?

Sivas'ta meydana gelen deprem il ilgili henüz ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir açıklama bulunmamaktadır.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.