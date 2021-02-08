Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!
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Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!

08.02.2021 01:23 | Son Güncelleme: 08.02.2021 01:27
Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'tan alınan son dakika bilgilerine göre Sivas'ta meydana geldi. Depremi hisseden Sivaslılar son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? soruyor.

Gece saatlerinde meydana gelen depremi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) kaydetti. Yaşanan deprem tüm Türkiye'yi korkuttu. Son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu? Sivas'ta korkutan deprem meydana geldi.

SON DAKİKA SiVAS'TA DEPREM Mİ OLDU? SiVAS'TA KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)'dın kaydettiği verilere göre Sivas'ta deprem yaşandı, Sivas'a bağlı Gemerek İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece 01.01 saatlerinde olan Sivas'ta de deprem, vatandaşları korkuttu.

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