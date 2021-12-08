Son dakika: Sivas'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika: Sivas'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
Son dakika: Sivas'ta çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında çıkan yangında, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Mevlana Mahallesi Derman Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman kaplayan apartmanda yaşayanlar, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumanın çekilmesinin ardından apartman sakinleri evlerine girdi.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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