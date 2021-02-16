Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
16.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:27
Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.
Sivas-Erzincan kara yolu Otoyol Kavşağı'nda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.
Buzlanma sonucu bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 otomobil hasar gördü.
Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya