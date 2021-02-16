Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
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Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

16.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:27

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araçta hasar oluştu.

Sivas-Erzincan kara yolu Otoyol Kavşağı'nda kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yolda gizli buzlanma meydana geldi.

Buzlanma sonucu bölgede 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5 otomobil hasar gördü.

Bir kişinin hafif yaralandığı kaza nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü
Buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 5 araç hasar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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