Son dakika... Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
09.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:50
Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla ilçeye bağlı Yusufoğlan köyünün karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer