Son Dakika | Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
15.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:19
Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Kangal ilçesine bağlı Yellice köyünün 4 Kasım'da karantinaya alındığı anımsatıldı.
Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer