Son Dakika | Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı
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Son Dakika | Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

15.11.2020 09:19 | Son Güncelleme: 15.11.2020 09:19
Son Dakika | Sivas'ta bir köyde Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Kangal ilçesine bağlı Yellice köyünün 4 Kasım'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

Köyde sosyal izolasyonun sağlandığı belirtilen açıklamada, karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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