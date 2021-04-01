Son Dakika | Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberine göre Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Geyikpınar köyünde 10 gün karantina kararı alındı.

Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya