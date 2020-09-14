Son Dakika | Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Son Dakika | Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
14.09.2020 15:35 | Son Güncelleme: 14.09.2020 15:40

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Güneş köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köylere giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, 31 Ağustos'ta başlatılan karantina uygulaması sona erdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Gonca Vuslateri Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Gökhan Töre Nihat Özdemir Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Çocuk Sabah Antalya Otomobil
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 15:41:45. #1.15#
title