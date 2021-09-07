Son dakika! Sivas'ta bir kişinin boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika! Sivas'ta bir kişinin boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! Sivas'ta bir kişinin boşandığı karısını bıçakla yaralaması güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sivas'ta bir kadının boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanması ve darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sivas'ta bir kadının boşandığı eşi tarafından bıçakla yaralanması ve darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaleardı Mahallesi'nde L.E. (37), yaklaşık 7 ay önce boşandığı E.D'nin (31) gittiği kurs binasının önüne geldi.

E.D'nin binadan çıktığını gören L.E, boşandığı eşini bıçaklamaya ve darbetmeye başladı.

Elindeki bıçakla etrafındakileri tehdit ederek yanına yaklaştırmayan L.E'nin üzerine, apartmandaki bir kişi tabure fırlattı.

Bıçakla yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen E.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güçlükle ikna edilen ve bıçakla elinden yaralanan L.E. gözaltına alındı. Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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