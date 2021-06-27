Son dakika: Sivas'ta baraka yangını
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Son dakika: Sivas'ta baraka yangını

Son dakika: Sivas'ta baraka yangını
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SİVAS'ta boş arazide bulunan bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

SİVAS'ta boş arazide bulunan bir barakada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Yangın saat 19.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde boş arazide bulunan bir barakada meydana geldi. Sahibi belirlenemeyen baraka da henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek yakınındaki ağaçlara da sıçradı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 


Son dakika: Sivas'ta baraka yangını
Son dakika: Sivas'ta baraka yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı

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