Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

27.01.2021 18:07 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:44

Son dakika haberleri: Sivas'ta bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sivas'ta bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Vural Göç, 34 BCH 009 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada Göç'ün otomobilinin motor kısmına kedi girdi.

Aracını yol kenarına çekerek bir süre kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Göç, başarılı olamayınca otomobiliyle Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

İtfaiye ekipleri sürekli yer değiştiren kedinin bulunduğu yerden çıkması için hava tuttu.

Aracın tekerlek kısmına gelen kedi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sokağa bırakıldı.

Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
Son dakika haberleri! Aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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