Son Dakika: Sivas'ta araç yangını
Son dakika gündem haberi: Sivas'ta bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
18.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:54
Sivas'ta bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Osman Yalman (82), Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde park halindeki 58 NY 347 plakalı otomobilini çalıştırmak istedi. Araç bu sırada motor kısmından alev aldı.
Otomobilin yandığını gören esnaf ve vatandaşlar, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
İtfaiyenin olay yerine gelmesiyle yangın kontrol altına alındı.
Araçta hasar oluştu.
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Kaynak: AA