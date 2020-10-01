3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu
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3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu

01.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:24

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.

Karşıyaka Mahallesi'nde üç gün önce kaybolan zihinsel engelli Remzi Deniz'i (58) Çerçideresi köyü yakınlarında bir çoban buldu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Deniz, Altıntabak Şehit Adem Tut Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Deniz, buradaki işlemlerinin ardından evine götürüldü.

Sinan Deniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağabeyinin sağ olarak bulunmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden Remzi Deniz'in 3 gün önce Kızılırmak kenarında kaybolması üzerine AFAD ekipleri ve bazı derneklerin gönüllüleri bölgede arama çalışması başlatmıştı.

3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu
3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu
3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu
3 gün önce kaybolan zihinsel engelli bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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