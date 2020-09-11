Son Dakika | Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası
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Son Dakika | Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası

Bir son dakika haberine göre SİVAS'ın Gürün ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye, 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Son Dakika | Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası
11.09.2020 11:02 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:07

SİVAS'ın Gürün ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye, 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İlçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye, 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Bu kişiler karantina süreçlerini tamamlamak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda gönderildi. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine de 6 bin 300 lira ceza kesildi. İlçede yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.


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Kaynak: DHA

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