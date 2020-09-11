Son Dakika | Sivas'ta 17 kişiye 53 bin 550 lira korona cezası Bir son dakika haberine göre SİVAS'ın Gürün ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye, 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

SİVAS'ın Gürün ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 17 kişiye, 53 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İlçedeki denetimlerde karantina ihlali yapan 4 kişiye, 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Bu kişiler karantina süreçlerini tamamlamak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurda gönderildi. Ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 kamu görevlisine de 6 bin 300 lira ceza kesildi. İlçede yasak olmasına rağmen kahvehanede oyun oynayan 11 kişiye ise 34 bin 650 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA