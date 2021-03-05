Son Dakika | Sivas Numune Hastanesi'nde bir hastanın pankreasındaki tümör ameliyatla alındı
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Son Dakika | Sivas Numune Hastanesi'nde bir hastanın pankreasındaki tümör ameliyatla alındı

05.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:53
Son Dakika | Sivas Numune Hastanesi'nde bir hastanın pankreasındaki tümör ameliyatla alındı

Son dakika haberi: Sivas Numune Hastanesi'nde ilk kez yapılan pankreas tümör ameliyatı ile bir hasta sağlığına kavuştu.

Sivas Numune Hastanesi'nde ilk kez yapılan pankreas tümör ameliyatı ile bir hasta sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Leyla Zafer, hastanenin Genel Cerrahi Kliniğine karın ağrısı şikayeti ile başvurdu.

Hastayı muayene eden Op. Dr. Erkan Hazar, Zafer'de pankreasta nadir görülen tümöral kitle tespit etti.

Cerrahi Onkoloji Kliniğinde ilk defa yapılan pankreas tümör ameliyatıyla hasta sağlığına kavuştu.

Leyla Zafer, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Başta doktorum Erkan Hazar olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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