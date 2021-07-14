Son Dakika | Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü Akçay görevine başladı
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Son Dakika | Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü Akçay görevine başladı

Son Dakika | Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü Akçay görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü burhan Akçay görevine başladı.

Sivas'ın yeni İl Emniyet Müdürü burhan Akçay görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile gerçekleştirilen son Emniyet Müdürleri Kararnamesinde Emniyet Müfettişi olan Burhan Akçay, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanmıştı. Akçay bugün görevine başladı. İlk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti. Ayhan, Akçay'a yeni görevinde başarılan diledi. İl Emniyet Müdürlüğünün tepesindeki bu görev değişikliği teşkilatta ve şehirde memnuniyetle karşılandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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