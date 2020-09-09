Son dakika! SİVAS Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı Son dakika haberlerine göre Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadıSİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira değerinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

SİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla piyasa değeri yaklaşık 120 bin lira değerinde elektrik ve elektronik malzeme çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, Adana'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine gelen 4 kişinin elektrik ve elektronik malzemesi hırsızlığı yapacakları bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan fiziki takibi sonucu ilçedeki yol kontrol noktasında dün sabah saatlerinde içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu hafif ticari araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 1-1,5 metre uzunluklarında 35 elektrik kablosu, 70 küçük voltaj şalteri, 5 büyük voltaj 380W şalteri, 1 380W ana şalter, 1 keser, 1 balta, 1 demir kesme makası, 1 çift kırma ruhsatlı av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ile çalınan eşyaları taşımada kullanılan 3 battaniye ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu açıklandı. Ele geçirilen malzeme ve kullanılan araca el konuldu. Olay sırasında gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA