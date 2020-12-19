Son dakika! Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Son dakika! Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

19.12.2020 11:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:44
Son dakika! Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, AA'nın

Son dakika habere göre Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydoğan, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mucizenin adı Ayda" fotoğrafına oy veren Aydoğan, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada" başlıklı fotoğrafları için oyunu kullandı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Aydoğan, "Seçmekte zorlandık. Zamanı iyi kullanmak adına da hızlı karar vermek zorunda kaldık. Fotoğraf insanlara bir kitabın anlatamadığı şeyleri anlatıyor. Tam bir sanat ve sosyolojik alan. Fotoğrafları çekenleri tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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