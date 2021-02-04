Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı
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Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı

04.02.2021 18:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:24
Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da 30 milyon liralık desteği ile birlikte 100 milyon liralık yeni spor tesisleri yapılacak.

Sivas'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da 30 milyon liralık desteği ile birlikte 100 milyon liralık yeni spor tesisleri yapılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sivas Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri ve belediye başkanı Hilmi Bilgin'in katılımı ile kente yapılacak yatırımlar ile ilgili protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile Sivas'a spor alanında birçok yatırım ve tesis kazandırılacak. Projeler içerisinde yüzme havuzu, çok amaçlı spor salonu, gençlik merkezi, nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 500 seyircili portatif tribün yapımı, doğal çim yüzeyli futbol sahası su depoları, basketbol sahası gibi çeşitli spor faaliyetlerinin tesisleri yapılacak.

Planlanan projeler için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, spor branşları temsilcileri ve il protokolü katıldı.Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas gençlerin kötü alışkanlıklara değil, spor ve güzelliklere koştuğu, genç ve spor dostu bir şehirdir. Bununla gurur duyuyoruz. Bunun altyapısını ve felsefesi hep birlikte oluşturduk. Merkez ilçelerimizde toplam 79 spor tesisimiz var. Geçmiş yıllarda spor altyapımız azdı ama kulüplerimiz çoktu. Şimdi altyapılarımız gittikçe artıyor ve gelişiyor. Ama spor kulüplerde ve branşlarda zayıflama var. Buna yönelikte çalışmalarımız devam ediyor. Bu tesislerimizi kulüplerimizle birlikte en güzel şekilde kullanacağız" dedi."100 MİLYON LİRALIK YATIRIM"

Daha sonra söz alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "En büyük gayemiz; iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, ahlakı ve davranışıyla örnek olan, aile ve akrabalık bağları kuvvetli, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi ve merhamet gösteren, özü sözü bir, doğru, dürüst, adil, iffet ve haya sahibi, yardım sever, çalışkan, kısacası milli ve manevi değerlere haiz bir nesil yetiştirmektir. Gençlerimize yönelik çalışmalarımızın odak noktasında bu hedef ve bu amaç bulunuyor. Bu anlamda gençlerin eğitiminde önemli bir yeri olan okullara takviye olarak, fiziki ve zihni gelişmelerine de yardımcı olan kültür-sanat ve spor merkezlerimize yenilerini kazandırmayı ve gençlerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesini istiyoruz. Geleneklerimize bağlı, geleceğe umutla bakan bir gençlik tasavvur ediyoruz. Sadece şehrimizin fiziki görünümü ve altyapısına yönelik hizmetler değil, her kesimden insanımıza yaptığımız sosyal ve kültürel hizmetler de gönül belediyeciliği düsturunu en iyi şekilde hayata geçirmenin gayretini gösteriyoruz. Genç-yaşlı, kadın-erkek toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamak, boş zamanlarını verimli kullanmak, meslek edinmelerine yardımcı olarak istihdamı artırmak adına şehrimize yeni gençlik ve kültür merkezleri kazandırıyoruz. Bu hizmetler, sosyal belediyecilik anlayışımızın gereği ve gelecek nesillerine karşı tarihi sorumluluğumuzdur. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 30 milyon liralık bir desteği ile birlikte Sivas Belediyesi olarak toplam 100 milyon lirayı aşan yatırım bedeline sahip yeni yatırım ve tesisleri şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.

Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı
Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı
Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı
Son dakika... Sivas'a 100 milyon liralık spor yatırımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin

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