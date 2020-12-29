Site yöneticisini 'neden evrakımı aldın' diyip bıçakladı

Site yöneticisini 'neden evrakımı aldın' diyip bıçakladı 'Neden evrakımı aldın' tartışması bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü,3 yaralı Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitede, site sakinlerinden birinin evrakını alan site yöneticisi Muhfuz Y.

Site yöneticisini 'neden evrakımı aldın' diyip bıçakladı

'Neden evrakımı aldın' tartışması bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü: 1 ölü,3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitede, site sakinlerinden birinin evrakını alan site yöneticisi Muhfuz Y., kavgada bıçaklanarak hayatını kaybederken, oğlu ve iki kişi yaralandı.

Olay, Kayapınar ilçesinde bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site yöneticisi Mahfuz Y., site sakinlerinden birinin gelen resmi evrakını aldı. Site sakiniyle yönetici arasında, 'evrakımı neden aldın' tartışması çıktı. Tartışma aileler arasında bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada Mahfuz Y.,oğlu Ebubekir Y., ve iki kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olaya güçlükle müdahale ederken, yaralılar hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı site yöneticisi Mahfuz Y.'nin, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Mahfuz Y.,'nin cenazesi ailesi tarafından defnedilmek üzere hastaneden alınırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ