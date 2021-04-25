Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ŞİŞLİ ve Kağıthane'de 7 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

ŞİŞLİ ve Kağıthane'de 7 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Farklı suçlardan 17 kaydı bulunan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı. Şişli ve Kağıthane'de 23 Mart ve 22 Nisan 2021 tarihleri arasında 7 farklı iş yerinde hırsızlık olayı gerçekleşti. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını O.T.Y. (32) isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli önceki gün Kuştepe Mahallesi'nde Çarşı ve Mahalle Bekçisi görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Farklı suçlardan 17 kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA
Son dakika haberleri... ŞİŞLİ VE KAĞITHANE'DE 7 FARKLI İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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