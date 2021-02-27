Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada
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Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada

27.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 09:57

Şişli'de el çabukluğuyla milletin çantalarından telefonları çalarak kayıplara karışan küçük hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Küçük hırsız adli makamlarca serbest bırakılırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine geçtiğimiz yıl ekim, kasım ve aralık ayında meydana gelen 4 farklı 'açıktan hırsızlık' ve 'yankesicilik' suçlarıyla ilgili hareket geçti.

KAMERADAN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, hırsızın yaşı küçük olduğunu ve kimliğinin B.T. olduğunu belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli B.T. 19 Şubat günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kurtuluş Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsız B.T., adli makamlarca serbest bırakıldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada
Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada
Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada
Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada
Milletin çantalarından telefonları çalan küçük hırsız kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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