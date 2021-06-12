Son dakika! Şişli'deki silahlı çatışmaya 7 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şişli'de çocuğunu parka götürürken iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada başına kurşun isabet eden şahsın hayatını kaybetmesine ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.