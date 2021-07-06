Son dakika: Şişli'de taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika: Şişli'de taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı

Son dakika: Şişli'de taciz iddiası: Şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şişli'de yürüyen merdivenlerde bir kadının görüntülerini çekerek taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Şişli'de yürüyen merdivenlerde bir kadının görüntülerini çekerek taciz ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Olay Mecidiyeköy metrobüs durağındaki merdivenlerde meydana geldi. İddiaya göre C.K. isimli şüphelinin cep telefonuyla önündeki kadının görüntülerini çektiğini gören bir kişi önce şüpheliyi uyardı. Ardından görüntüleri çekilen mağdura durumu bildirdi ve şüpheli ile bu kişiler arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mağdur Ö.Y.'nin şikayetçi olması üzerine C.K.'yı gözaltına aldı.

Kuştepe Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

(Murat Horoz - Gülşah Kahveci/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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