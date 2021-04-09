Son dakika... Şişli'de restoran ve kafelere korona virüs denetimi
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Son dakika... Şişli'de restoran ve kafelere korona virüs denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Şişli'de restoran ve kafelere korona virüs denetimi

Son dakika 3. sayfa haberi... Şişli'de polis ve zabıta ekipleri restoran ve kafelerde korona virüs kurallarına uyulup uyulmadığını yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şişli'de polis ve zabıta ekipleri restoran ve kafelerde korona virüs kurallarına uyulup uyulmadığını yönelik denetim gerçekleştirdi. Kurallara uymadığı için para ceza kesilen işletme sahibi duruma tepki gösterdi.

Şişli'de polis ve zabıta ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında restoran ve kafeleri denetledi. Tek tek restoran ve kafelere giren ekipler, iş yeri sahipleri ve çalışanlara korona virüsle mücadelede uyulması gereken kuralları da hatırlattı. Bazı işletmelerde kurallara tam uyulduğu görülürken, bir işletmeye de kurullara uyulmadığı için para cezası uygulandı. Para cezası kesilen işletme sahibi duruma tepki göstererek, metrobüs ve otobüslere bakılmasını istedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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