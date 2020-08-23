Son Dakika: ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE YANGIN
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Son Dakika: ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE YANGIN

Son dakika haberine göre Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.

Son Dakika: ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL TAMİRHANESİNDE YANGIN
23.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:13

Haber-Kamera: Özgür EREN Şişli'de otomobil tamirhanesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Kaptan Paşa Mahallesi Bahçecik Sokakta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hemen müdahale edip yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çevre sakinleri yoğun dumanlar nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yangından ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinden hasar meydana geldi.

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Kaynak: DHA

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